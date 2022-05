Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Era inevitabile che col debutto del Reed Richards di John Krasinski in Doctor Strange nel multiverso della follia chi comelo ha preceduto nei panni del personaggio nel famigerato film deidel 1994 prodotto da Roger Corman (e mai ufficialmente distribuito) avrebbe commentato la questione.

Sulle pagine dell’Hollywood Reporter Alex Hyde-White dice:

Beh, non è stata una sorpresa, quello di John Krasinski era un rumour che circolava da un po’. È molto emozionante. Ha dato prova di essere uno storyteller bravissimo, nonché di essere un protagonista carismatico e un regista e produttore davvero dotato. John Krasinski è una forza da non sottovalutare perché racconta con gioia le sue storie ed è un valido leader. E queste sono tutte caratteristiche condivise da Reed Richards. Se dovessi diramare un annuncio di casting per quella parte troveresti scritto qualcosa come “Leader eccellente, maniaco del controllo ma comunque gradevole. Collaboratore disposto ad assumersi le colpe” che ritenevo fosse la valuta psicologica dei nostri Fantastici Quattro. Avevamo affrontato le motivazioni dei personaggi.

The Fantastic Four, è stato prodotto, nel 1994, da Roger Corman e Bernd Eichinger e mai distribuito nei cinema.

Più in basso potete trovare una versione bootleg del film.

In Doctor Strange nel multiverso della follia John Krasinski interpreta Reed Richards solo per pochi minuti, prima di essere fatto fuori da Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Considerato che quella scena si svolge su Terra 838 allo stato attuale delle cose non sappiamo se l’attore verrà confermato per il ruolo anche nella pellicola del Marvel Cinematic Universe ambientata, come le altre, su Terra 616. Vi ricordiamo che, un paio di settimane fa, Jon Watts ha lasciato la regia del reboot dei Fantastici Quattro che verrà prodotto dai Marvel Studios.

