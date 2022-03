Il prossimo aprile avremo modo di ammirarenei panni di Amleto in The Northman, la pellicola vichinga di Robert Eggers la cui lavorazione è stata uno spiazzante proprio tour de force per l’attore considerato che ha dovuto affrontarla praticamente senza soluzione di continuità a quella di Succession ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLA SERIE TV HBO ).

Nell’acclamato show televisivo, l’attore ha un ruolo ricorrente nel corso della terza stagione: quello del miliardario Lukas Matsson. In un’intervista con Total Film / Games Radar, Alexander Skarsgård ha parlato proprio di questa notevole sfida che ha dovuto affrontare e che lo ha visto passare dal set di Succession a quello di The Northman:

Dal punto di vista fisico e mentale è stato il lavoro più impegnativo che abbia mai avuto, ma anche quello più appagante. Le giornate erano lunghissime e difficili, lavoravamo in mezzo al fango sulle cime di queste montagne sferzate da un vento gelido. La settimana prima stavo lavorando alla serie di Succession, dove interpreto un miliardario del settore tech con una villa sul Lago di Como. Sono letteralmente passato dall’interpretare una delle persone più ricche del pianeta che risiede in questa villa pazzesca e splendida, circondata da yacht, elicotteri e lusso a un volo diretto verso l’Islanda dove mi sono ritrovati a essere trascinato nel fango! Un momento di risveglio che mi ha fatto tornare coi piedi per terra!

Succession racconta la storia della famiglia Roy (composta da Logan, la moglie Marcia e i quattro figli che lui ha avuto da precedenti matrimoni) che controlla uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo. La notizia dell’arrivo nel cast di Alexander Skarsgård risale allo scorso maggio 2021.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.