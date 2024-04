Alexander, biopic di Oliver Stone uscito nel 2004, racconta la vita e le imprese di Alessandro Magno, interpretato da Colin Farrell. La pellicola si era rivelata un flop di pubblico e critica al momento della sua uscita, ma incassa ora l’endorsement dello storico Roel Konijnendijk. In un video di Invicta, l’esperto ha analizzato una delle epiche sequenze di battaglia del film, trovandola molto accurata. Ecco le sue parole:

Ci sono così tante cose che si possono ricondurre direttamente a fonti antiche, anche se alcune parti del film sono ovviamente inventate perché dovevano lavorare con le comparse che avevano. Così hanno creato vari modi per cercare di mantenere il ritmo, muovendo le lance avanti e indietro e cose del genere. È una cosa carina, ma non ha alcun fondamento nella realtà. Ma poi ci sono cose come il fatto che cantano il nome del dio della guerra “Enialio” che ci dicono essere il grido di guerra macedone. Così li si sente cantare “Enialio”… trasformato in un modo per mantenere il ritmo della marcia. Si tratta quindi di modi davvero ingegnosi per assicurarsi che tutte queste comparse sappiano cosa stanno facendo.

Sorvolando il campo di battaglia si possono vedere questi quadrati di picche, che sono la formazione di picche… della falange macedone. Sono blocchi di 16 per 16, per un totale di 256 uomini. Ci sono formazioni di 1500 uomini che consistono in questi blocchi, e ce ne sono sei nella formazione macedone. Potete vederli tutti nella panoramica, sono tutti disposti. E poi c’è la cavalleria di Alessandro, i suoi compagni, che si muovono di lato su un fianco. L’intento era quello di cercare di separare l’ala persiana di fronte alla cavalleria pesante di Alessandro dal resto dell’esercito, per creare un varco e poi caricare su quel varco mentre altre truppe da dietro l’ala di cavalleria sul lato macedone avrebbero tenuto impegnata l’ala sinistra persiana. Si può vedere tutto questo svolgersi esattamente come i migliori resoconti e le migliori ricostruzioni di questa battaglia lo descrivono…