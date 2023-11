C’è molta curiosità per Alien: Romulus, il nuovo film della saga inaugurata da Ridley Scott nel 1979 che arriverà nelle sale il 16 agosto del 2024 per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in the dark).

La pellicola vede nei panni della protagonista Cailee Spaeny, interprete di Priscilla Presley nel film di Sofia Coppola presentato al festival di Venezia, ed è stata proprio l’attrice a svelare, nel corso delle interviste rilasciate a margine dei Gotham Awards, che Alien: Romulus sarà ambientato fra il primo e il secondo capitolo del franchise, diretti, rispettivamente, dal già citato Ridley Scott e James Cameron.

Dovrebbe collocarsi tra il primo film e il secondo. Hanno ingaggiato lo stesso team di Aliens, il lungometraggio di James Cameron. Le stesse persone che hanno creato quegli xenomorfi sono venute a realizzare i nostri. Vedere il design originale fatto dalle persone che lavorano su questi film da oltre 45 anni e che hanno dedicato così tanto della loro vita a questi film è stato davvero incredibile.

Cailee Spaeny mette poi in relazione Alien: Romulus con l’esperienza avuta col sequel di Pacific Rim, la sua prima volta alle prese con una produzione ad alto budget:

Il mio primo film è stato un film di fantascienza a grande budget (Pacific Rim 2 appunto). È come tornare ad avere a che fare con quel mondo e mi diverto molto. Mi piace cercare di fare il maggior numero possibile di cose diverse. Per questo ho scambiato i miei tacchi alti e il mio caschetto per le tute spaziali e un sacco di lavoro appesa a dei cavi. Amo guardare quei vecchi film d’azione e fantascienza degli anni ’70 e ’80. E sono davvero una fan di questo franchise e di Sigourney Weaver. È leggendario farne parte.

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

FONTE: Variety

