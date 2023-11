Il primo capitolo della saga di Alien, uscito nel 1979, è stato diretto da Ridley Scott, mentre il sequel, Aliens, del 1986, da James Cameron. In una recente intervista con Deadline, il regista de Il gladiatore ha raccontato la sua reazione alla notizia che qualcun altro avrebbe preso il suo posto dietro la macchina da presa:

Quando ho saputo che qualcun altro ci avrebbe lavorato, avevo già iniziato a sviluppare qualcosa. Quando Jim [Cameron] mi ha chiamato, è stato molto gentile, ma mi ha detto: “È difficile, il tuo mostro è così unico. È difficile renderlo di nuovo spaventoso, ormai è un terreno familiare. Voglio fare un film più d’azione, più di guerra“. Io ho detto: “Ok“. Ed è stata la prima volta che ho pensato: “Benvenuto a Hollywood“.

Io e Jim parliamo spesso. Non siamo proprio amici, ma ci capita di parlare e lui è un tipo fantastico. Ero arrabbiato. Non lo direi a Jim, ma credo che fossi ferito. Sapevo di aver fatto qualcosa di molto speciale, una cosa irripetibile. Ero ferito, profondamente ferito, in realtà, perché in quel momento credo di essere stato danneggiato perché stavo cercando di riprendermi da Blade Runner. [Con Blade Runner] pensavo di aver ottenuto qualcosa di veramente speciale, ma poi le anteprime furono un disastro. E [la mia versione del] film è rimasta su uno scaffale per quasi 10-12 anni, finché non è stata scoperta per caso al Santa Monica Film Festival.