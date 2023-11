Durante una chiacchierata con Screenrant, Jon Landau è tornato a parlare di Alita 2, il sequel di Alita: Angelo della battaglia, la pellicola sci-fi uscita a febbraio del 2019 diretta da Robert Rodriguez e basata sul manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro.

Il produttore ha spiegato che le discussioni su un sequel sono ancora in corso, ma ha confermato l’intenzione di svilupparlo:

Sono molto fiero di quel film, lo abbiamo realizzato in concomitanza con Avatar. Sono sempre stato sul set con Robert, anche Jim [Cameron] era coinvolto. Una sera è stato trasmesso su HBO, Jim lo ha guardato e subito dopo mi chiamato per dirmi: “Jon, c’era Alita in tv, ho deciso di guardarlo. È un bel film“. [Ride] Ed è così! Perciò voglio assolutamente fare altro in quel mondo.