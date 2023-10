Negli ultimi mesi si è parlato abbastanza di frequente di Alita 2, il sequel di il sequel di Alita: angelo della battaglia, la pellicola sci-fi uscita a febbraio del 2019 diretta da Robert Rodriguez e basata sul manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro.

Lo ha fatto Jon Landau durante la promozione di Avatar 2 (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e lo ha fatto anche Robert Rodriguez a maggio. Il regista rivelava addirittura che i piani del produttore James Cameron sono quelli di dare vita a una trilogia.

In un nuovo intervento ospitato da The Wrap, Rodriguez ha nuovamente toccato la questione Alita 2 dicendo che:

Jim Cameron e io parliamo sempre di come ci piacerebbe fare un altro film di Alita. Quello studio [20th Century Fox, ndr.] è stato acquistato da un altro studio [la Disney, ndr.]. Ora stanno iniziando a produrre film. Ma per un po’ di tempo la 20th Century non ha prodotto lungometraggi. Credo che ora ne stiate vedendo uscire alcuni. Noi saremmo felici di fare Alita 2.