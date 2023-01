All Dirt Roads Taste of Salt: Barry Jenkins racconta cosa lo ha spinto a produrre il film

Negli scorsi giorni ha fatto il suo debutto al Sundance All Dirt Roads Taste of Salt, esordio alla regia di Raven Jackson prodotto da Barry Jenkins (Moonlight). Il film, molto ben accolto da pubblico e critica, segue le vicende di Mack, donna afroamericana che vive in Mississippi, attraverso varie fasi della sua esistenza.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Jenkins ha spiegato cosa lo ha colpito del progetto:

Ecco invece la sua reazione alla premiere del film:

Seduti in sala al Sundance, prima che Raven lo introducesse, c’erano tutti i membri del cast e della troupe, e lei li ha riconosciuti dalla parte anteriore del palco. E c’era solo gente afroamericana. Era molto chiaro che si trattava di un’opera d’arte nera in tutto e per tutto. In parte perché è indicativo della comunità in cui Raven è cresciuta, e questo è il punto di riferimento del film.

Jackson ha infatti presentato per la prima l’idea di All Dirt Roads Taste of Salt durante un workshop all’interno dell’Indie Memphis Film Festival, attraverso un “collage di immagini scattate da lei stessa” che raffiguravano la sua famiglia e la comunità in cui è cresciuta. Queste due dimensione sono alla base stessa del film, come racconta la regista:

Il film è di finzione, ma ci sono molti dettagli che parlano della mia vita e di quella della mia famiglia. Mi sembra che fare questo film sia stato come avere una conversazione con la famiglia in modo reale. Ho usato, per esempio, alcune fotografie degli album di mia nonna sulle pareti di alcune scene. Il titolo del film deriva da una poesia che ho scritto dopo aver avuto una conversazione con mia nonna sulla pratica di mangiare argilla sporca. Dalle conversazioni successive che ho avuto con lei, molti dei collegamenti a questa pratica sono presenti in una scena. Inoltre, c’è la chiesa di Rose Hill, che voglio citare. È il luogo n cui si svolge la scena del matrimonio e di cui si vede l’esterno nella scena del funerale. C’è una storia così ricca in quella chiesa e per caso ho scoperto le fotografie di Bill Ferris a Vicksburg, in Mississippi, nello Strand Bookstore quando vivevo ancora a New York.

[…] È come se le diverse generazioni continuassero a vivere in questo film in modi diversi. I membri della mia famiglia continuano a vivere: si può vedere mia nonna su un frigorifero sullo sfondo e sulle pareti. Quindi è a questo a cui penso molto. Inoltre, pensavo che avremmo girato il film in Tennessee, ma mentre andavamo avanti e ho trovato la chiesa di Rose Hill, abbiamo deciso di girare in Mississippi, e la cosa è stata una benedizione. Mia madre era del Mississippi. Quindi si tratta della sensazione di una storia e di una conversazione con la famiglia. Per me è stato così: imparare di più sulle mie origini in grande stile.