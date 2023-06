La Amblin Partners di Steven Spielberg ha venduto metà della sua quota di partecipazione del catalogo musicale a Multimedia Music, inclusi i diritti di sfruttamento della colonna sonora di 1917, Green Book, Il GGG, Il ponte delle spie, The Post, La festa prima delle feste, Thank You For Your Service e La ragazza del treno.

Il catalogo contiene il frutto dell’opera di alcuni dei compositori più celebri al mondo tra cui John Williams, Thomas Newman, Danny Elfman, Alexandre Desplat, Rachel Portman, Mark Isham e Rob Simonsen.

“Siamo fieri di aver stretto un accordo con MMM e non vediamo l’ora di esplorare nuove possibilità per massimizzare il valore del nostro catalogo musicale assieme alla loro fantastica squadra” ha commentato Chris Floyd di Amblin Partners.

Negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti le vendite di cataloghi visto che le compagnie stanno cercando un modo per monetizzare dal loro sfruttamento. Warner Bros. Discovery, ad esempio, ha proprio intenzione di cedere integralmente o una parte del suo catalogo musicale.

Fonte: Deadline

