Michael Jackson: gli eredi vicini a vendere una parte del catalogo musicale a quasi 1 miliardo di dollari

Variety riporta in esclusiva che gli eredi di Michael Jackson stanno per vendere metà della loro quota di partecipazione alla proprietà del catalogo del celebre cantante.

L’accordo dovrebbe oscillare tra gli 800 e i 900 milioni di dollari e dovrebbe coprire il 50% del catalogo di canzoni del cantante, ma anche lo spettacolo di Broadway MJ: The Musical e anche il film biografico di prossima realizzazione.

Fonti del giornale sostengono che al Sony e un partner produttivo sarebbero vicini all’acquisizione.

La Sony non è nuova a questi accordi multimilionari: alcuni anni fa Bruce Springsteen ha infatti venduto i diritti delle sue canzoni e i master dei suoi album a Sony Music Publishing e Sony Music per una cifra di 600 milioni di dollari. La compagnia, inoltre, avrebbe pagato tra i 150 e i 200 milioni per il catalogo di Bob Dylan.