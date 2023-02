Michael Jackson: il regista del documentario Leaving Neverland si scaglia contro il nuovo film

La notizia di un nuovo film biografico su Michael Jackson non è stata accolta bene da Dan Reed, il regista Leaving Neverland, il documentario centrato sui due uomini che raccontano di aver subito ripetutamente molestie sessuali da parte di Michael Jackson.

In un pezzo scritto per il Guardian, Reed ha attacco il nuovo film accusandolo di esaltare la vita di uno “stupratore”:

Nessuno sta parlando di “cancellare” questo film, che glorificherà un uomo che ha stuprato bambini. Alla produzione dico: come rappresenterete il momento in cui Jackson, un uomo adulto sui 30 anni, prende un bambino per mano e lo porta in quella camera da letto? Come dipingerete quello che è successo dopo?

Ignorando la predilezione di Jackson a dormire con dei bambini, manderete un messaggio a milioni di bambini sopravvissuti dagli abusi sessuali. Quel messaggio sarà: se un pedofilo è ricco e abbastanza famoso, la società lo perdona.