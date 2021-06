Si riapre la stagione delle acquisizioni per AMC Entertainment, la più grande catena cinematografica al mondo che nell’ultimo anno è passata dal rischio bancarotta a causa della mancanza di liquidità per via della chiusura prolungata dei cinema, all’impennata in borsa grazie a Reddit che ha fatto scongiurare il fallimento . Nel frattempo, ha ottenuto gli ultimi scampoli di quote che erano di proprietà della cinese Wanda, che negli ultimi anni è stata costretta a disinvestire dal governo cinese.

Oggi il colosso ha annunciato di aver venduto 8.5 milioni di azioni al fondo Mudrick Capital Management in cambio di 230.5 milioni di dollari in liquidità, con l’obiettivo di utilizzare questi soldi per acquisizioni e ristrutturazioni / migliorie dei cinema di proprietà della catena. Adam Aron, CEO di AMC, ha sottolineato di aver puntato nientemeno che alcuni cinema in precedenza di proprietà di ArcLight e Pacific:

Viste le nostre dimensioni, la nostra esperienza e il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, ci troviamo davanti alla possibilità molto intrigante di acquistare dei cinema. Siamo in trattative, per esempio, con i proprietari di molti splendidi cinema precedentemente gestiti da ArcLight Cinemas e Pacific Theatres. Abbiamo quindi raccolto abbastanza fondi da permetterci di essere aggressivi nella ricerca dei cinema di maggior valore, oltre che fare investimenti strategici nel nostro settore e far calare il nostro indebitamento. […] Grazie alla nostra accresciuta liquidità, all’accresciuta porzione di popolazione vaccinata e all’imminente uscita di nuovi blockbuster nei cinema, è il momento per AMC di tornare all’attacco.

Come noto, dopo il via libera alle riaperture di aprile Decurian ha annunciato di non poter riaprire i cinema delle catene ArcLight Cinemas e Pacific Theatres che gestiva. Alcune di queste sale sono famose in tutto il mondo, e l’annuncio ha sconvolto gli appassionati di cinema. Nel caso di ArcLight, uno dei più iconici è senza dubbio l’Hollywood ArcLight su Sunset Boulevard, uno dei cinema più redditizi negli Stati Uniti di cui fa parte anche il Cinerama Dome. Pacific Theatres gestiva invece diversi multisala all’interno dei centri commerciali: è il caso, per esempio, di quello all’interno del The Grove a Los Angeles. L’idea è che queste due strutture siano tra quelle su cui sta puntando AMC.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline