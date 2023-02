American Pie: Shannon Elizabeth (Nadia) pensava che il primo film sarebbe stato orribile

Ospite del podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, Shannon Elizabeth, interprete di Nadia nei film di American Pie, ha raccontato perché inizialmente pensava che il primo capitolo, uscito nel 1999, sarebbe stato orribile.

Ecco le sue parole:

Quando ho fatto American Pie, mi hanno chiamato per fare l’ADR [Automated Dialogue Replacement, processo di ri-registrazione dell’audio in studio]. Dicevano: “Giochiamo con l’accento“. Così io dicevo qualcosa e loro dicevano: “Ok, fai meno l’accento“. Mi chiedevo: “Perché stanno facendo così tanta confusione con l’accento?” Avevo lavorato molto duramente con un insegnante di dizione. Ho detto a tutti i miei amici: “Questo film farà schifo“, perché hanno incasinato così tanto mio accento! Dicevo: “No, lo stanno rovinando, non guardatelo“. Ero devastata dopo l’ADR. Molte persone hanno detto che il mio accento era terribile e io ho pensato: “Sì, perché l’hanno fatto un casino, non mi hanno lasciato fare quello che volevo“.

L’American Pie originale del 1999, scritto da Adam Herz e diretto da Paul Weitz, incassò la bellezza di 235 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 11. La pellicola ha avuto tre seguiti ufficiali e una serie di cinque spin-off proposti con l’etichetta American Pie Presents.

Ricordiamo che l’attrice è successivamente apparsa nel secondo capitolo, uscito nel 2001, e nel quarto, intitolato American Pie: Ancora Insieme, arrivato nel 2012. Qualche mese fa erano arrivate le prime notizie su un potenziale quinto film: qui trovate i dettagli.

FONTE: Spotify