In un’intervista con People, Rose Byrne ha dichiarato di essere assolutamente disponibile a prendere parte a un eventuale sequel di Le amiche della sposa (LEGGI LA RECENSIONE).

Nella commedia di Paul Feig uscito nel 2011, l’attrice recita accanto a Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey e Ellie Kemper.

Ecco le sue parole:

Vi ricordiamo che potete ritrovate Byrne in Platonic, serie comedy disponibile da poco su AppleTv+. Di seguito invece la sinossi de Le amiche della sposa:

Annie e’ una semplice ragazza single del Midwest che, superati i trent’anni, ha ancora pochissime storie d’amore al suo attivo. La sua miglior amica, Lillian, sta per sposarsi e le chiede di essere la sua prima damigella. Annie non l’ha mai fatto prima, ma sta per scoprire che seguire la sua ricca e snobbissima amica in tutti gli eventi pre-matrimoniali non sarà proprio una passeggiata, soprattutto perché una delle migliori amiche di Lillian sembra essere intenzionata a rubarle il posto con ogni mezzo.