Durante la CinemaCon di Las Vegas la Lionsgate ha confermato che Ana De Armas sarà la protagonista di Ballerina, spin-off del franchise di John Wick.

Il lungometraggio, come precedentemente annunciato, sarà diretto da Len Wiseman, regista della saga di Underworld, e basato su una sceneggiatura di Shay Hatten (John Wick: Parabellum, Army of the Dead).

la produzione dovrebbe iniziare questa estate.

A dirigere Ballerina, spin-off di John Wick, ci sarà sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves sarà produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

La trilogia finora ha incassato 306 milioni di dollari negli USA e 583 in tutto il mondo, a fronte di budget di poche decine di milioni di dollari. John Wick 3 – Parabellum da solo ha raccolto più di 323 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo, e in home video è il film di maggior successo della Lionsgate negli ultimi cinque anni. La compagnia ha già messo in cantiere un quarto capitolo della saga principale, con protagonista sempre Keanu Reeves, che uscirà nei cinema a maggio del 2022, un anno dopo il previsto.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra!

FONTE: ComicBook.com