Spider-Man: No Way Home

Andrew Garfield e la versione live action del meme che indica di Spider-Man

Fin da quando le persone hanno iniziato a capire che Tom Holland avrebbe recitato insieme ad Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, molta gente ha ironizzato – se non addirittura sperato – che nel film ci sarebbe stato spazio per ricreare una versione live action del celeberrimo meme Spider-Man che indica Spider-Man.

Cosa che, nel film, è stata effettivamente fatta in due momenti: quando i tre Peter Parker sono in laboratorio per trovare una cura per i villain provenienti dai vari universi di Spider-Man. A un tratto Ned (Jacob Batalon) si rivolge a Peter ed ecco che Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire si ritrovano a indicarsi a vicenda. E poi durante lo scontro finale mentre i tre si trovano sull’impalcatura.

È stato proprio Garfield a spiegare, all’Happy, Sad, Confused podcast (via Spotify) come sia nato il meme in live action.

Stavamo cercando di capire come inserire la roba del meme che indica in una maniera che avesse effettivamente senso. C’è voluto un po’. È avvenuta in maniera abbastanza naturale mentre ci trovavamo sull’impalcatura decidendo Peter 1, 2 o 3. In realtà però ricordo anche di avere avuto un’illuminazione e di essere corso da Jon Watts, il regista, dicendogli “Ho trovato, ho trovato dove inserirla!”. C’era questo passaggio in cui Jacob, Ned, dice “Hey Peter” e tutti noi rispondiamo “Si?”. Nella sceneggiatura era quello che era. Diciamo tutti “Si?” e poi il mio Peter dice che si tratta di una roba che non passerà mai di moda. Qualcosa di sardonico, quasi inappropriato al momento, perché era qualcosa di carino. Ricordo di aver pensato “È una cosa adorabile. Siamo adorabili”. È esattamente quello il momento dove noi diciamo “Intendi me o…” e c’indichiamo. Jon era soddisfattissimo, così felice perché tutto aveva funzionato alla grande. È stato un processo molto creativo e libero.

They literally recreated this meme not once but twice #SpiderManNoWayHome #PeterParker pic.twitter.com/CMODBtIJ7y — Shahir Hameed (He/Him) ☪️ (@hameed_shahir) December 17, 2021

