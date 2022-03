Domani, finalmente, apriranno le prevendite die per l’occasione siamo qui per darvi una magica notizia.

Per celebrare in grande stile l’uscita del nuovo capitolo del Wizarding World noi di BadTaste.it ci incontreremo tutti insieme, assieme agli amici di Portus, allo scoccare della mezzanotte del 13 aprile per una proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (MI), di cui siamo media partner.

Alla serata, poi, parteciperanno anche alcuni cosplayer e saranno inoltre consegnati dei gadget.

Come da tradizione, poi, dopo la tradizione registreremo un video con tutte le reazioni a caldo degli spettatori.

I BIGLIETTI DA DOMANI SUL SITO DI ARCADIA

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

