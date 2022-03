Nonostantearrivi al cinema il mese prossimo, bisognerà attendere luglio per la pubblicazione della sceneggiatura del film di David Yates.

È di pochi minuti fa la notizia che la “Sceneggiatura completa” della pellicola firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves sarà disponibile dal 19 luglio.

Come annunciato sul sito ufficiale, a differenza dei primi due volumi disegnati da MinaLima (lo studio grafico che lavora alla saga sin dai film di Harry Potter), questo avrà per copertina lo stesso poster utilizzato per la promozione del film, con Hogwarts e una Fenice.

Il libro conterrà anche ulteriori dettagli sulla realizzazione del film, con una introduzione di David Yates, e il contributo di David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, la costumista Colleen Atwood e lo studio MinaLima.

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.