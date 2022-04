Fra chi sostiene che– ovvero Animali Fantastici – i segreti di Silente – abbia sistemato i punti più caotici della trama del secondo episodio e chi crede che, al contrario, abbia fatto anche di peggio il dibattito è ancora aperto e la risposta alla domanda “La sceneggiatura del film è abbastanza solida?” non può essere univoca.

Detto questo, come spesso e volentieri accade con i film più popolari a prescindere dalla loro riuscita, anche Animali fantastici 3 ha fornito lo spunto per un esilarante thread su Twitter che ha a che fare proprio con la trama della pellicola. In questo thread la storia del lungometraggio viene raccontata con le scene di Boris, la popolare serie TV basata su un soggetto di Luca Manzi e Carlo Mazzotta, la serie è sceneggiata da Giacomo Ciarrapico, dal compianto Mattia Torre e Luca Vendruscolo.

La potete leggere direttamente qua sotto grazie all’utente Marty R.92a:

Al pub di Aberforth si raduna la squadra dei buoni pic.twitter.com/NM51AXUJHL — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Il veleno alla candidata per le elezioni pic.twitter.com/s1RYfN7eSq — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Yusuf Kama e il rapporto con la sorellastra Leta Lestrange pic.twitter.com/vNiq5Th6RU — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Grindelwald si candida alle presidenziali della Confederazione Magica Internazionale pic.twitter.com/SZC6rurkCH — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Grindelwald ordina a Credence di uccidere Silente pic.twitter.com/jLoClKQtgO — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Ma quanti anni ha Aberforth Silente? pic.twitter.com/YzvBZ5Y74g — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Credence fallisce per l'ennesima volta pic.twitter.com/kC9EOzasIg — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Grindelwald pieno della cagnaggine di Credence pic.twitter.com/l36OvF5TX9 — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

I maghi si rendono conto dell'inganno di Grindelwald pic.twitter.com/Pi4W6uMFxP — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Credence a fine film pic.twitter.com/gIw7amRRm8 — Marty R.92a (@marty_92a) April 21, 2022

Vi ricordiamo che Boris sta per tornare con una nuova stagione che sarà disponibile prossimamente in streaming esclusivo su Disney Plus.

Animali Fantastici: I segreti di Silente è diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) è arrivato nei cinema italiani il 13 aprile.

Trovate tutte le informazioni sul più recente film del Wizarding World nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questo thread Twitter che racconta la storia di Animali fantastici 3 impiegando le iconiche scene di Boris? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!