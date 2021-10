Animali Fantastici: i segreti di Silente, mostrato il primo backstage al CineEurope

Si sta svolgendo a Barcellona il CineEurope, convention degli esercenti europei durante la quale i distributori svelano i listini dei prossimi mesi e mostrano anteprime di alcuni dei film più attesi della stagione.

Oggi si è tenuto il panel della Warner Bros., che tra i tanti film ha mostrato un primissimo backstage di Animali Fantastici: i segreti di Silente, atteso terzo episodio della saga prequel di Harry Potter.

Il filmato conteneva le primissime scene dietro le quinte del blockbuster: secondo Deadline, offriva un primo sguardo a Mads Mikkelsen nei panni di Gellert Grindelwald (al posto di Johnny Depp), creature vecchie e nuove, e ancora una volta Hogwarts (già vista nel secondo episodio). L’ambientazione della storia sarà negli anni trenta tra il Regno Unito, il Buthan, la Germania, gli Stati Uniti e la Cina. non viene menzionato il Brasile (che inizialmente sembrava essere l’ambientazione principale).

È difficile che questo backstage arrivi online: solitamente contenuti come questo sono realizzati unicamente per queste convention e non vengono poi pubblicati.

La sinossi del film:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo della magia. Impossibilitato a fermarlo da solo affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una missione pericolosa, in cui si imbattono in nuove e vecchie creature e si scontrano con la legione crescente di seguaci di Grindelwald. Con la posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

