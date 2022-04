Hai patito il più odioso dei tradimenti perpetrato nei tuoi confronti dal tuo sangue, dal tuo stesso sangue. E mentre festeggia il tuo tormento, tuo fratello cerca di distruggerti. […] È tuo diritto di nascita, come anche il nome che io ti restituisco: Aurelius. Aurelius Silente.

si era chiuso con un colpo di scena su Credence Barebone; dopo due film incentrati sulla ricerca della sua identità, la pellicola si chiudeva con una rivelazione ad opera del Grindelwald di

Dopo 4 anni di speculazioni, Animali Fantastici: I segreti di Silente risponde a uno dei più grandi quesiti sull’identità di Credence. Se nel secondo film la rivelazione di Grindelwald avveniva in maniera plateale, la strada scelta dal terzo film è invece quella della sottrazione: Newt, come il pubblico, scopre che Credence è il figlio perduto di Aberforth Silente origliando una conversazione tra i due fratelli alla Testa di Porco.

Poco dopo Silente gli spiega:

Un’estate Gellert e io ci innamorammo, si innamorò anche mio fratello di una ragazza di [Godric’s] Hollow. Lei fu mandata via, si rumoreggiava di un figlio. [Credence] è un Silente. Fossi stato un amico migliore, per Aberforth, un fratello migliore, si sarebbe confidato con me. Sarebbe andata diversamente, il ragazzo avrebbe fatto parte di noi, parte della famiglia.