Prima che il ruolo di Catwoman toccasse a Michelle Pfeiffer in Batman – Il ritorno di Tim Burton, in lizza per il personaggio c’era un’altra candidata: Annette Bening.

L’attrice, infatti, fu costretta a rinunciare al ruolo dopo essere rimasta incinta a pre-produzione già inoltrata e, di recente, è entrata nel dettaglio rivelando di aver cercato di nasconderlo il più possibile, pensando che non fosse un problema, ma di aver dovuto guardare in faccia la verità:

Beh, ho dovuto rinunciare al ruolo perché… sono rimasta incinta! Insomma, ne sono rimasta sorpresa perché sì, volevo rimanere incinta e ci stavamo provando, ma non sapevo quanto ci sarebbe voluto. [ride]

E poi, dopo la scoperta, ho dovuto comunque andare sul set per Batman, ma al tempo stesso non volevo annunciare la mia gravidanza, non così presto, non si poteva mai sapere. Quindi mi hanno preso tutte le misure per il mio vestito da gatta.

In seguito mi hanno fatto anche un calco di tutto il corpo per il costume… ed è stato lì che mi sono resa conto che era il momento di dirlo. Ho chiamato Tum Burton e gli ho detto semplicemente che… stavo per avere un bambino.