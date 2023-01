Ant-Man 3: Kevin Feige sul perché darà il via alla Fase 5, prima foto di Quaz

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come promesso, Empire Magazine ha iniziato a pubblicare alcuni estratti della sua grande cover story dedicata ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo cinecomic Marvel del 2023 le cui prevendite apriranno mercoledì.

Per prima cosa, il sito ha pubblicato le dichiarazioni di Kevin Feige sulla decisione di affidare a questo film l’apertura della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel:

Abbiamo voluto iniziare la Fase 5 con Ant-Man perché pensiamo che si sia guadagnato questa posizione. Non è semplicemente la spalla comica o la riserva: si è guadagnato la posizione in prima linea sul podio del MCU.

Lo sceneggiatore Jeff Loveness aggiunge che per fare questo, si è deciso di affiancarlo a Kang il Conquistatore, un villain che avrà un ruolo fondamentale nel franchise:

Nella prima discussione che abbiamo avuto ci siamo detti: e se Ant-Man finisse accidentalmente in un film degli Avengers da solo? Non siamo più dalle parti di San Francisco. Stiamo combattendo uno dei villain più potenti della storia della marvel, e forse questi sono gli Avengers più improbabili che potevano ritrovarsi a combattere per primi questo tizio.

Empire ha anche condiviso la prima immagine ufficiale di Quaz, un personaggio avvolto ancora nel mistero interpretato da William Jackson Harper. Di lui sappiamo che è un telepate. Nell’immagine, lo vediamo al fianco di Jentorra (Katy M. O’Brian), una combattente per la libertà che si batte contro le ingiustizie che flagellano le comunità del Regno Quantico. Ecco la foto:

