Ant-Man 3: Michelle Pfeiffer accenna al rapporto tra Janet e Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Che rapporto avranno Janet van Dyn e Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

La moglie di Hank Pym ha trascorso moltissimi anni nel regno quantico, e nel trailer del cinecomic Marvel in uscita il prossimo anno la stessa Janet ha accennato a “qualcosa” che non ha ancora rivelato.

Parlando con on Jimmy Fallon durante il suo show Michelle Pfeiffer ha accennato al rapporto tra Janet e Kang, interpretato da Jonathan Majors:

In realtà ero veramente entusiasta di poter lavorare con Jonathan Majors, è in Ant-Man e molte delle nostre scene le abbiamo girate insieme, ed è interessante, è… Non so cosa posso dire. Ci viene data un’intera lista su ciò che non possiamo dire ma nulla riguardo a ciò che possiamo dire.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

