Ant-Man and the Wasp: Quantumania esplorerà il rapporto “cupo” tra Hope e sua madre

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione del CCXP, Evangeline Lilly ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel in arrivo a febbraio.

L’attrice ha parlato nello specifico del rapporto tra Hope e sua madre, interpretata da Michelle Pfeiffer:

Hope era così felice di poter riabbracciare sua madre, pensava: “Sarà un sogno, riavrò indietro mia madre, saremo migliore amiche, ci diremo tutto, la vita sarà intima e perfetta. Ma la vita non è mai perfetta, specialmente con i genitori. Specialmente con i genitori che hanno trascorso trent’anni nel Regno Quantico. C’è molto che Hope non sa e che non scopre su sua madre fin quando non inizierà questo viaggio. Sarà qualcosa di molto cupo e difficile con cui fare i conti.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.