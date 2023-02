Ant-Man 4: i Marvel Studios stanno già discutendo del film

Il terzo capitolo deve ancora uscire nei cinema, ma i Marvel Studios stanno già discutendo di cosa fare con Ant-Man 4 che, a quanto pare, potrebbe diventare il secondo personaggio della divisione cinematografica della Casa delle Idee dopo il Thor di Chris Hemsworth ad avere ben quattro film all’attivo.

A rivelare che i Marvel Studios stanno già parlando di Ant-Man 4 è stato il produttore Stephen Broussard che ha spiegato:

Ci stiamo già pensando (ad Ant-Man 4, ndr.). Sai, ogni film ha una sua battaglia specifica che ti lascia addosso delle cicatrici e vuoi davvero che sia grandioso. Ma la speranza rinasce sempre ciclicamente e così ricominci a sistemarti dopo il viaggio fatto per realizzare un dato film. E cominci a pensare “E se facessimo X e Y?”. Gli ingranaggi cominciano a girare e non puoi fare nulla per fermarli. Non voglio dire nulla di specifico circa gli ingranaggi di cui parlo, ma sì, non puoi smettere di far muovere il meccanismo. Sono conversazioni, sussurri, già in moto fra me, Peyton Reed e Kevin Feige.