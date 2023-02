Ant-Man 4: il regista conferma le discussioni sul film, ma non è ancora certo se si farà

La Fase 5 dell’Universo Cinematografico della Marvel sta finalmente per partire con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma, come spesso avviene con i film della divisione cinematografica della Casa delle Idee, è già tempo di pensare al futuro e ad Ant-Man 4.

Giuso ieri abbiamo riportato le dichiarazioni fatte dal produttore della pellicola, Stephen Broussard, che ha confermato: di Ant-Man 4 si sta già parlando presso i Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Anche il regista del lungometraggio, Peyton Reed, ha toccato la questione in un’intervista. Il filmmaker ha spiegato che effettivamente le discussioni su Ant-Man 4 sono in corso, ma di non essere ancora certo in merito al prosieguo delle avventure di Scott Lang and co.

Sì è vero. Ma non saprei. Potrebbe essere troppo resto per parlarne. Sai, amo l’idea di una Trilogia bella pulita, a prescindere dal fatto che se ne facciano altri o meno. L’impressione è che ci sia stata una effettiva progressione ed era così che volevamo far progredire questi personaggi in questa specie di storia generazionale di una famiglia di supereroi. Sono davvero felice di essere riuscito a fare quello che ho fatto.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 nella nostra scheda.

