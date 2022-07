Ant-Man and the Wasp: Quantumania, anche MODOK e Kang nelle scene mostrate al Comic-Con

In occasione del panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con sono state mostrate le prime scene di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film con Paul Rudd che uscirà al cinema a febbraio del 2023. Questo breve teaser non è uscito online, ma è stato mostrato in esclusiva al pubblico della Hall H alla presenza dello stesso Rudd (Scott Lang), di Evangeline Lilly (Hope Van Dyne) e Kathryn Newton (Cassie Lang) oltre al regista Peyton Reed, che ha promesso al pubblico che il film sarà “più lungo del primo e del secondo”.

“Scott è decisamente soddisfatto del ruolo che ha avuto nel salvare l’universo”, ha spiegato Rudd sul palco. “E ora è impegnato con una specie di lavoro. C’è un piccolo libro in ballo. Non so cosa posso dire a riguardo…” Lilly ha aggiunto: “Il secondo film era incentrato sul potere di Wasp. Mentre in questo mostreremo le sue vulnerabilità”.

Il footage mostrato sullo schermo offriva un primo sguardo al personaggio interpretato da Bill Murray, al villain Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors (che poi è salito sul palco) e addirittura una brevissima occhiata a MODOK, iconico villain cibernetico della Marvel (già protagonista di una serie animata in stop motion disponibile su Disney+). “Sei un uomo interessante, Scott Lang,” esclama Kang. “Hai perso un sacco di tempo. Ma questa volta, non è cil che pensi”.

“Cassie sta diventando chi sappiamo che dovrà diventare,” ha spiegato Newton a un pubblico esultante. “non voglio dire nient’altro,” ha concluso, ma nel poster ufficiale diffuso qualche ora prima del panel abbiamo visto che l’ormai cresciuta Cassie Lang indossa il costume di Stinger.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema il 17 febbraio 2023.