Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Pau Rudd spiega come Thor: Ragnarok abbia ispirato il film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Manca ormai meno di un mese all’arrivo nei cinema italiani di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che noi di BadTaste festeggeremo, come al solito, con una proiezione evento ad Arcadia Cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dalle varie testate internazionali che hanno già avuto la possibilità di chiacchierare un po’ con i realizzatori e gli interpreti dell’attesissimo blockbuster dei Marvel Studios, continuano ad arrivare interessanti dichiarazioni sulla lavorazione e sul concepimento del progetto.

Parlando con Empire, Paul Rudd, l’interprete di Scott Lang, ha spiegato che Ant-Man and the Wasp: Quantumania s’ispira, per certi versi, a Thor: Ragnarok. Un’ispirazione che si configura non tanto per gli elementi umoristici e di commedia, ma per il cambio nel registro narrativo adottato rispetto ai due capitoli precedenti. Ant-Man 1 e 2 hanno sì appoggiato le basi del Regno Quantico, ma erano, sostanzialmente, degli heist-movie con delle marcate sfumature da commedia. Il terzo capitolo, come sostenuto anche dal produttore Stephen Broussard, sarà più in stile The Winter Soldier e Civil War (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tornando a Rudd, la star si è così espressa in relazione al primo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi:

Continuavamo a parlare con gli sceneggiatori durante il processo. E non facevo altro che pensare a Thor: Ragnarok dove è avvenuto qualcosa tipo “Wow, non riesco a credere che questo sia il terzo film della saga, è così diverso dagli altri”. C’era qualcosa di attraente nel fare qualcosa d’inaspettato.

Il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L’epica avventura presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

