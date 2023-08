Come è noto, il primo nome chiamato a occuparsi del film di Ant-Man è stato quello di Edgar Wright, che abbandonò poi durante la pre-produzione il progetto, affidato così a Peyton Reed.

Non sapremo mai come sarebbe stata effettivamente la pellicola nelle mani del regista di Baby Driver, ma, in una recente intervista con The Direct, il montatore, Colby Parker Jr., ha rivelato qualche dettaglio sulla trama. Ecco le sue parole:

Il suo film era ancora un heist movie. Ma ricordate che i nostri protagonisti sono tre, mentre credo che [nella versione di Wright] ci fossero circa 15 persone all’interno della banda, la banda che doveva fare la grande rapina. Non ho mai visto la sua sceneggiatura, ma ricordo di aver sentito che una volta, durante le discussioni, quando tutti i pezzi grossi erano nella stanza… [la rapina] sarebbe stata più uno sforzo collaborativo, un colpo più da 15 persone piuttosto che da tre.

Parker Jr. condivide poi la principale differenza del film mai realizzato da Wright rispetto a quello arrivato nelle sale:

Non credo che ci sarebbero stati altri personaggi Marvel. Penso che sarebbe stato un film autonome. Non voleva altri personaggi Marvel nel film… non credo che Falcon sarebbe stato in Ant-Man.

Vi ricordiamo che l’ultimo film dedicato al personaggio, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è arrivato nei cinema lo scorso febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Ant-Man diretto da Edgar Wright? Lasciate un commento!

FONTE: The Direct

