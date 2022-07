Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Come abbiamo visto alcuni giorni fa, a diversi anni dall’arrivo in sala di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Ant-Man ha detto la sua sulla ben nota teoria del “sedere di Thanos” secondo cui per mettere fuori gioco il Titano Pazzo sarebbe bastato che il supereroe si rimpicciolisse entrando nell’ano del nemico dei Vendicatori per poi farlo esplodere dall’interno tornando a grandezza naturale. L’occasione si è presentata per un video realizzato per Avengers: Quantum Encounter, l’esperienza immersiva che la Disney e i Marvel Studios hanno concepito per la nuova nave da crociera della compagnia, la Disney Wish!. LEGGI – Ant-Man commenta la teoria del sedere di Thanos in un video Oggi scopriamo chi è l’artefice di quella battuta, come rivelato a Fandom da Danny Handke, direttore creativo di Walt Disney Imagineering: Qui alla [Walt Disney] Imagineering scriviamo i copioni dei nostri spettacoli, poi la Marvel ci fa aiutare dai suoi sceneggiatori e fare accorgimenti e a dare una sistematina ai dialoghi. Perciò in questo caso è merito di Michael Waldron. È stato lo sceneggiatore di Loki e Doctor Strange 2 a partorire la battuta in questione dopo esser stato coinvolto da Kevin Feige in persona. Un ulteriore aiutino lo ha dato Paul Rudd: Paul ha detto: “Oh sì, conosco il meme”. Ha reso sua la battuta perché è un genio dell’improvvisazione, è stato impeccabile. Sono così felice che tutti ne stiano parlando, non me l’aspettavo

