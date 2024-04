Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Questo martedì, Michael Douglas è stato ospite a The View per promuovere la sua ultima serie targata Apple TV, Franklin, approfittandone per approfondire la sua precedente dichiarazione in merito alla morte di Hank Pym in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L’attore ha spiegato che il suo desiderio era congedarsi dal personaggio in modo encomiabile, con una morte di quelle che lasciano il segno, ma non è stato cosi e sembra che, a quanto pare, è qualcosa che non vedremo mai sul grande schermo:

Era questa la mia richiesta per il terzo film. Avevo chiesto che facessero morire il mio personaggio con una morte come si deve, una di quelle con dei meravigliosi effetti visivi. Mi dicevo che doveva per forza esserci un modo per restringermi al massimo per poi esplodere o qualcosa del genere. Volevo che si usassero tutti quegli effetti. Ma si tratta purtroppo di qualcosa che doveva succedere nell’ultimo film. Non è andata così e oramai non penso tornerò più.

