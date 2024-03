Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante un’intervista com Entertainment Weekly, Katy O’Brian ha parlato della lavorazione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

“È stata assolutamente caotica” ha commentato l’interprete della guerriera Jatorra. “Ci davano nuove pagine del copione sempre all’ultimo secondo, e queste prevedevano anche degli scontri. Andavo sul set e dicevano: ‘Ecco un nuovo combattimento’“.

Nonostante le difficoltà, l’attrice ha ammesso di aver adorato l’esperienza:

Pensavo che essendo una novellina mi avrebbero, non so, ignorato, o comunque che mi sarei sentita fuori posto, ma invece sono stati estremamente accoglienti. Sono rimasta molto sorpresa da quell’ambiente.

