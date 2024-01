Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel corso di un’intervista con Screenrant per la promozione di Lisa Frankenstein, Kathryn Newton ha ammesso che vorrebbe continuare a esplorare Cassie Lang dopo averla interpretata in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

“Cassie Lang in Ant-Man è caratterizzata come una figlia, perciò vorrei esplorare come un’adulta indipendente” ha spiegato l’attrice. “Ma lo scopriremo… chi è questa ragazza? Magari è pazza, o magari no“.

Vista la scena dei titoli di coda di The Marvels, è possibile che Ms. Marvel alla fine decida anche di reclutare Cassie dopo aver fatto visita a Kate Bishop.

Che ne pensate delle parole di Kathryn Newton? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate