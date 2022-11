Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il design di MODOK svelato da una figure Funko POP!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il look e il design di MODOK che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania era già stato accennato non molto tempo fa grazie ad alcune immagini promozionali. Ora anche una figure Funko POP! ha effettivamente confermato il design del personaggio.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

🚨 Primeiras imagens dos Funkos Pop! de Quantumania mostram o primeiro vislumbre oficial do M.O.D.O.K pic.twitter.com/6m9cnleDOV — Marvel News (@BRMarvelNews) November 20, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel il 15 febbraio 2023.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Marvel News/Twitter