Ant-Man and the Wasp: Quantumania esplorerà il Regno Quantico come mai fatto prima

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film Marvel che darà il via alla Fase 5 l’anno prossimo, esplorerà un mondo che i fan conoscono ancora poco.

“Volevamo esplorare il Regno Quantico a tutto tondo” ha commentato il regista durante un’intervista con Empire.

“Si è trattato di una gigantesca impresa di costruzione di un mondo” ha aggiunto. “È ispirato in parti uguali alla fotografia microsopica elettronica, alle riviste Heavy metal anni ’70 e ’80, agli artisti di copertine fantascientifiche, e anche un po’ a Mœbius“.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel il 15 febbraio 2023.

