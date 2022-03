Lo sceneggiatore Jeff Loveness ha parlato di recente di, cinecomic Marvel in uscita nelle sale il prossimo anno.

Loveness ha parlato nello specifico di un aspetto che lo ha colpito particolarmente sul set, ovvero l’utilizzo del Volume, già impiegato in prodotti come The Mandalorian.

“Si tratta praticamente di un green screen vivente” ha commentato. “Puoi usarlo per mettere sfondi ed effetti visivi fighi in tempo reale. È molto meglio per gli attori, e poi possono ritoccarlo visivamente in seguito. È bellissimo, mi ricorda i vecchi fondali di David Lean, o Il mago di Oz”

Ha poi parlato delle riprese di una sequenza a cui ha assistito con degli occhiali StageCraft:

Mi sono sentito come un francese che guarda un film su un treno. C’era una scena di inseguimento complicata in cui Wasp, piccolissima, se ne vola in giro per una foresta e una cinepresa la segue mentre lo schermo cambia a seconda del movimento, era praticamente un’inquadratura del film fatta e finita, ed è stato sconvolgente vedere questo schermo gigantesco muoversi come una cinepresa.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 28 luglio 2023.

