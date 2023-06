Durante una chiacchierata con Inverse, Anthony Mackie ha parlato del suo ruolo nell’Universo Marvel svelando di aver provato, tanti anni fa, a ottenere un ruolo ben preciso.

“Avevo contattato la Marvel più volte a proposito di Black Panther” ha raccontato. “Intorno al 2010 avevo scritto delle lettere per cercare di convincerli a realizzare Black Panther. Io volevo interpretare Pantera Nera perché sin da giovane ho sempre amato Pantera Nera, caz*o“.

Alla fine, qualche anno dopo, i Marvel Studios gli chiesero di interpretare un altro personaggio in Captain America: The Winter Soldier: “Non dimenticherò mai il momento in cui Joe Russo mi ha detto: ‘Guarda, realizzeremo questo film e vorremmo che ci fossi. Non possiamo dirti quale personaggio interpreterai né chi altri ci sarà. Ti va di farlo?’. Tutto qui. Risposi: ‘Sapete che c’è? Mi piacete tutti quanti, va bene, lo faccio, inizierò quest’avventura con voi’“.

Anthony Mackie tornerà sul grande schermo in Captain America: Brave New World, al cinema nel 2024.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate