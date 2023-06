In attesa di capire le sorti di Jonathan Majors con la prossima udienza fissata al 3 agosto dopo le accuse di aggressione, Inverse ha chiesto un commento ad Anthony Mackie, il protagonista di Captain America: Brave New World.

L’attore ha preferito non sbilanciarsi, ma ci ha tenuto a sottolineare una cosa in particolare: “Siamo un paese costruito sull’innocenza fino a prova contraria. È uno dei principi di questa nazione. Niente è stato dimostrato su quest’uomo. Niente. Perciò tutti sono innocenti fino a prova contraria. È tutto ciò che posso dire. È folle il punto in cui siamo in quanto società, ma in quanto paese tutti sono innocenti fino a prova contraria“.

Jonathan Majors apparirà nei panni di Kang nella seconda stagione di Loki, in autunno su Disney+

