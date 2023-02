Anthony Mackie del suo Captain America: “È più umano” rispetto a Steve Rogers

Nel corso di un’intervista con Yahoo per la promozione del film Netflix Un fantasma in casa, Anthony Mackie ha parlato del ruolo di Captain America in attesa dell’inizio delle riprese di New World Order.

L’attore ha paragonato il suo personaggio a quello di Chris Evans:

Il mio Cap non è un supereroe, non ha avuto un super serio, perciò il suo potere è la sua umanità. Nel suo caso deve entrare in gioco con una visione diversa di cosa significhi essere buoni o cattivi, e di quali decisioni servano prendere per rigare dritto.

Ha poi aggiunto:

Lo vedo semplicemente come un Cap più umano, rispetto a un Cap giudizioso, per cui “questo è giusto, questo è sbagliato”. Ci sono decisioni che ti fanno scegliere la cosa giusta o quella sbagliata.

Ha poi sottolineato un’altra differenza, ovvero che il suo costume gli permette di volare a differenza di quello di Steve Rogers.

Captain America: New World Order sarà il quarto film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.