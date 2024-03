Quest’anno Anthony Mackie festeggia dieci anni di attività nel Marvel Cinematic Universe, una collaborazione, la sua, cominciata nel 2014 con l’uscita di Captain America: The Winter Soldier dei fratelli Russo.

In una chiacchierata fatta con Radio Times Anthony Mackie ha parlato di come il lavoro con i Marvel Studios per i vari progetti della divisione cinematografica della casa delle Idee sia un po’ più complicato rispetto a quello che accade quando ha a che fare, ad esempio, con una IP come quella di Twisted Metal.

L’attore spiega:

Direi che con Marvel è completamente diverso, proprio perché è uno spazio di intrattenimento controllato, per così dire. Nel senso che c’è solo un tot che puoi fare. La tua creatività è limitata per certi versi e non puoi portare troppa roba sul tavolo, perché Stan Lee ci ha dato già così tanto contenuto. Con Twisted Metal abbiamo avuto indicazioni più “generiche” e siamo stati davvero in grado di costruire il mondo intorno ad esso.

