In un’intervista video con Insider, Bill Allison, docente di Storia militare, ha giudicato l’accuratezza di diversi film sul Vietnam, tra cui Apocalypse Now (LEGGI LO SPECIALE), cult diretto da Francis Ford Coppola nel 1979.

Ecco le sue parole:

Tutto ciò è abbastanza accurato. Gli elicotteri sono gli UH-1 Huey e l’elicottero nella scena, quello più piccolo, è un Loach. In realtà si tratta di piloti filippini. Hanno preso in prestito questi elicotteri dall’esercito filippino per utilizzarli in questa scena. Ora, ci si potrebbe chiedere perché stiano attaccando questo villaggio. Si suppone che sia una roccaforte dei VC. VC, i Viet Cong. Perché devono superare questo villaggio per arrivare al fiume? Perché non possono semplicemente risalire la costa? Se non avete visto il film, c’è una barca di pattuglia fluviale che deve arrivare al fiume Nung. Il problema è che il flusso di marea non è abbastanza profondo da permettere alla barca di attraversare i banchi di sabbia, e questo è vero. Questo è un problema. Suonare la “Cavalcata delle Valchirie” vi ha lasciato a bocca aperta, vero? È reale? Probabilmente meno.

Il napalm puzza. Ovviamente, con tutto ciò che contiene, avrà un odore molto simile a quello della benzina e del petrolio. Quindi ha sicuramente un odore molto distintivo. C’è Robert Duvall nel ruolo del Colonello Kilgore, probabilmente uno dei personaggi più iconici di tutti i film sul Vietnam. È basato su un uomo in parte , di nome John Stockton, che era il comandante dell’unità che viene rappresentata qui, il 9° Reggimento della 1° Divisione di Cavalleria. Per quanto riguarda la qualità del film, gli darei un voto di 10 [su 10]. In realtà, è un po’ assurdo su molti livelli. Quindi direi che probabilmente è un cinque.