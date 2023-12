Arrivano oggi, grazie a Deadline, le previsioni degli incassi di Aquaman 2, il cinecomic DC di James Wan che porrà fine al DC Extended Universe come lo conosciamo.

Stando al giornale, Il regno perduto debutterà nei quattro giorni d’uscita con una cifra compresa tra i 50 e i 60 minuti di dollari.

Nonostante le previsioni non così allettanti per un film costato almeno 200 milioni di dollari (spese di marketing escluse), bisogna notare che il primo Aquaman aprì con 67,8 milioni di dollari. Grazie alla sua incredibile tenuta dimostrata sia in patria che nel resto del mondo, poi, chiuse la sua corsa con 335 milioni negli Stati Uniti e a 1,1 miliardi in tutto il mondo.

Chiaramente il sequel arriverà in un contesto completamente diverso, perciò è decisamente improbabile che faccia gli stessi numeri, soprattutto in Cina, dove nel 2018 raccolse quasi 300 milioni di dollari.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Aquaman e il regno perduto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

