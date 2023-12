In occasione del CCXP, il Comic-Con di San Paolo, in Brasile, James Wan e il cast di Aquaman 2 hanno presentato il film DC in arrivo questo mese.

La sceneggiatura ha avuto anche il contributo di Jason Momoa, come ha avuto modo di spiegare l’attore sul palco:

Ci sono tante cose da fare se vuoi sentirti realizzato come attore, che fai per te stesso e per i fan. Quando abbiamo finito il primo film, avevo tante idee. Ho iniziato a metterle per iscritto assieme al mio amore per il personaggio, con tutto il cuore. Poi sono stato a un incontro con la DC, la Warner e James [Wan]. Non l’avevo mai fatto prima, ho proposto tutte le mie idee pensando: “Non possono biasimarmi, amo questo personaggio che interpreto da tantissimo tempo. Ecco le mie idee”. Loro hanno reagito benissimo, a James sono piaciute un sacco di idee che ha accettato e che ha portato su un altro livello.

A James Wan è stato invece chiesto se una celebre storia dei fumetti sarà presente nel film, ovvero quella in cui la nemesi di Aquaman uccide suo figlio. “Vedremo. Sarebbe una cosa molto cupa“.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

