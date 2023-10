Durante il New York Comic-Con, Matthew Vaughn ha parlato di Argylle – La super spia, il nuovo film diretto dal regista di Kingsman e Kick-Ass con un cast d’eccezione.

Durante un incontro con il pubblico il regista ha raccontato un aneddoto sulla pellicola e nello specifico sul gatto presente sul set:

Avevamo un gatto sul set il primo giorno di riprese e l’ho licenziato perché era molto costoso oltre a essere una spina nel fianco. Poi sono tornato a casa, sono andato in camera di mia figlia e le ho detto: “Devo prendere in prestito il tuo gatto”. Non avevo pensato che avrei dovuto andare a lavorare in auto con gatto al seguito tutti i giorni. […] Non vado pazzo per i gatti, preferisco i cani, ma adesso mi piacciono anche i gatti.