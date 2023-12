Argylle, l’ultimo film di Matthew Vaughn con protagonista Henry Cavill, uscirà nei cinema l’1 febbraio (in seguito sarà disponibile su Apple TV+). Nelle ultime settimane sta facendo parecchio discutere il look sfoggiato dall’attore, in particolare il taglio di capelli: il cosiddetto flat top.

Ecco cosa ha detto a tal proposito Cavill in un’intervista con Entertainment Weekly:

È stata una scelta di Matthew, un suo segno di stile. Volevo divertirmi e Matthew ha detto: “Ascolta, questo tizio avrà un look particolare e tu devi fidarti di me.” E l’ho fatto! Era il tipo di cosa che stavo cercando. Sono felice di aver accettato!

Nel film Henry Cavill interpreta una spia coinvolta in una caccia al tesoro in giro per il mondo. Nel cast anche Sam Rockwell, Dua Lipa e Bryce Dallas Howard.

