Vi abbiamo già detto che nelle librerie americane è arrivato il nuovo libro di Arnold Schwarzenegger intitolato Be Useful: Seven tools for life. Lo abbiamo fatto giusto ieri facendovi vedere un peculiare unboxing fatto dalla star con… la spada di Conan il Barbaro!

A margine della promozione dell’opera, Arnold Schwarzenegger ha partecipato come ospite allo show di Howard Stern in cui ha parlato dell’importanza del dolore e del fallimento come elementi che, a suo modo di vedere, possono portare a un’effettiva crescita personale spiegando anche che in America si rischia di avere a che fare con una generazione di “mollaccioni” cresciuti con troppe coccole, al riparo dalle “brutture della vita”. Persone che, poi, si ritroveranno a non saper affrontare gli eventuali intoppi e incidenti di percorso tipici della nostra esistenza.

Arnold Schwarzenegger, parlando con Howard Stern mette appunto in guardia gli americani dal “creare una generazione di fifoni e mollaccioni” coccolando eccessivamente le nuove generazioni.

Chiunque cerchi di coccolarsi, viziarsi e proteggersi – “Oh, non voglio sentirmi male, non voglio davvero dover passare attraverso alcuna forma di disagio e dolore” – È finita! Non riuscirai mai a farcela. È proprio così. Devi essere in grado di lottare.

Per Schwarzenegger, per avere delle solide basi di crescita personale, bisogna imparare ad “accettare il dolore, la miseria e il disagio e tutte le cose che non ti piacciono”:

Perché più vivi le cose che non ti piacciono davvero, più puoi crescere e diventare più resistente, più puoi gestire quello che accade. È semplicemente così. Molti giovani oggi si sono tirati indietro da queste esperienze. Ma devi avere a che fare con tutto questo.

Ecco, a seguire, il video con l’intervento del leggendario Schwarzie:

Vi ricordiamo che, qualche settimana fa, è arrivata su Netflix una docuserie dedicata alla vita della star dal titolo “Arnold” (LEGGI LA RECENSIONE).

