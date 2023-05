Su BadTaste.it, come è giusto che sia, abbiamo parlato più e più volte di Last Action Hero, il film con Arnold Schwarzenegger uscito nel 1993 per la regia di John McTiernan. Trovate i nostri speciali linkati più in basso.

Adesso torniamo a farlo perché nella chiacchierata che Arnold Schwarzenegger ha fatto con l’Hollywood Reporter in vista dell’arrivo, su Netflix, della serie TV Fubar, la leggendaria star spiega che, secondo lui, è proprio questo il suo film più sottovalutato – nonché ingiustamente criticato in modo preventivo per motivazioni politiche – fra i tanti che ha interpretato.

Last Action Hero. È stato fatto a pezzi anche prima che qualcuno lo vedesse. Fu un vero e proprio attacco politico. All’epoca stavo sostenendo la campagna presidenziale di George H.W. Bush, ma poi vinse Bill Clinton. Last Action Hero era un gran film, magari non fantastico, ma di sicuro è stato sottovalutato.

Commentando poi come la popolarità della pellicola sia aumentata col passare degli anni aggiunge:

Ora, sempre più persone guardano questo film apprezzandolo. E lo so per certo perché ricevo ancora gli assegni dei guadagni residuali. Ha fatto i suoi soldi, che è una cosa importante per me. D’altronde, si chiama show business, no?

Come recita la sinossi ufficiale, in Last Action Hero “Grazie alla magia di un biglietto incantato, un ragazzino che ha da poco perso il proprio padre entra nel mondo cinematografico del suo idolo di celluloide: la stella indiscussa dei film d’azione Jack Slater”.

Cosa ne pensate di quello che Arnold Schwarzenegger ha detto su Last Action Hero? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: THR

Classifiche consigliate