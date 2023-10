Ospite del The Kelly Clarkson Show, Arnold Schwarzenegger ha ricordato un suo letterale “scontro” con la First Lady Barbara Bush all’inizio degli anni ’90, che ha coinvolto anche il marito, George H. W. Bush. La vicenda risale ai giorni in cui l’attore era presidente del Consiglio per lo Sport, il Fitness e la Nutrizione del governo Bush e si recava spesso a Camp David [residenza in montagna del Presidente degli USA]. Ecco le sue parole:

Mi invitava lì, ogni mese. [George Bush] amava uscire con me e allenarsi con me. Facevamo il lancio del ferro di cavallo e andavamo a correre lassù. Una volta sono stato lassù in inverno. Mi dice: “Ho una slitta fantastica”, che non era una vera slitta, ma uno slittino. Le slitte si possono guidare con i piedi, ma quella non riuscivo proprio a guidarla. Così, scendendo dalla collina nella neve, si siede dietro di me e dice: “Sterza tu”. E io non sapevo come sterzare. Così la slitta andava sempre più veloce e all’improvviso ci siamo avvicinati a un albero. E all’improvviso Barbara spunta dietro l’albero. E poi abbiamo sbattuto contro la sua gamba.

Così, racconta l’attore, la first lady è dovuta “andare in ospedale“, poiché aveva “una gamba slogata” che è stata tutta ingessata. “Povera Barbara Bush“, aggiunge Schwarzenegger. “Ma devo dire che sono stati molto gentili a riguardo e nel modo in cui l’hanno presa. E mi sono scusato. Ho detto che mi sentivo davvero in colpa. È stata una first lady meravigliosa“.

Vi ricordiamo che da un anno circa è disponibile su Netflix una docuserie dedicata alla vita della star dal titolo Arnold (LEGGI LA RECENSIONE).

