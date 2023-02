Ashton Kutcher commenta le voci sulle sue foto con Reese Witherspoon sul red carpet di “Da me o da te”

In occasione delle premiere a Los Angeles della nuova commedia Netflix Da me o da te, i due protagonisti, Ashton Kutcher e Reese Witherspoon, sono stati immortalati mentre posavano goffamente l’una accanto all’altro. Le foto hanno scatenato le voci sul web di una possibile “ostilità” tra i due colleghi. Ospite del Chicks in the Office podcast, l’attore ha commentato la questione, spiegando la vacuità di tali rumor. Ecco le sue parole:

Se la abbracciassi e fossi così amichevole con lei, avrei una relazione con lei. Si direbbe che ho una relazione con lei. Se mi metto accanto a lei e metto le mani in tasca, in modo che non ci sia la possibilità che si parli di questo, allora si dice che non ci piacciamo.

Kutcher ha aggiunto che sua moglie, Mila Kunis, ha persino mandato un messaggio a lui e alla Witherspoon in una chat di gruppo, dicendo loro di “comportarsi come se vi piaceste“. L’attore precisa poi che la ragione per cui appare impacciato sui red carpet è dovuto ai suoi problemi d’udito: riesce infatti a sentire bene solo da un orecchio, quindi non è mai sicuro di chi lo chiama per nome. “So che c’è un sacco di gente che urla ‘Reese! Ashton! Da questa parte!’. Se mi dici che in quei 20 minuti, in un solo momento, non hai una faccia imbarazzata, allora sei migliore di me e mi sta bene”.

Da me o da te è disponibile su Netflix dal 10 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Apple Podcast